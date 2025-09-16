Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays legt am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Barclays zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 3,79 GBP.

Das Papier von Barclays legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 3,79 GBP. Die Barclays-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,80 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,77 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.328.266 Stück gehandelt.

Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,86 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 1,81 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 2,16 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 75,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,101 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,080 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,40 GBP an.

Barclays veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 7,19 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,32 Mrd. GBP umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,419 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

