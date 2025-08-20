Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Barclays. Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 3,70 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für die Barclays-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 3,70 GBP. In der Spitze fiel die Barclays-Aktie bis auf 3,69 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,74 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 5.695.467 Barclays-Aktien.

Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,78 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 2,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 2,14 GBP. Mit einem Kursverlust von 42,20 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,091 GBP ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 GBP, nach 0,08 GBP im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,19 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 6,32 Mrd. GBP eingefahren.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,419 GBP je Aktie aus.

