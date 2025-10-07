DAX24.385 ±0,0%Est505.615 -0,3%MSCI World4.334 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.814 -0,6%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1673 -0,3%Öl65,25 -0,4%Gold3.989 +0,7%
Kurs der BAT

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag freundlich

07.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von BAT gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BAT-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 38,32 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
44,25 EUR 0,70 EUR 1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 38,32 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,90 GBP zu. Bei 38,06 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.494.426 BAT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 14,82 Prozent Luft nach oben. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,22 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 46,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,57 GBP an.

Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 05.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BAT rechnen Experten am 11.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,39 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

