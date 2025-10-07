BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Dienstagmittag stärker
Die Aktie von BAT gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BAT zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,7 Prozent auf 38,50 GBP.
Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BAT zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,7 Prozent auf 38,50 GBP. Die BAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,90 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,06 GBP. Zuletzt wurden via London 457.267 BAT-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 14,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 26,22 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.
Nachdem im Jahr 2024 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Analysten bewerten die BAT-Aktie im Durchschnitt mit 43,57 GBP.
Am 04.08.2009 äußerte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,39 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
