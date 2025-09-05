BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Montagvormittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BAT gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 41,18 GBP abwärts.

Die BAT-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 41,18 GBP. Das bisherige Tagestief markierte BAT-Aktie bei 41,18 GBP. Bei 41,35 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.612 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 36,33 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,40 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,45 GBP je BAT-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,79 GBP.

BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 05.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BAT rechnen Experten am 11.02.2027.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,40 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

