BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verliert am Mittwochmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BAT. Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 38,46 GBP abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 38,46 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,42 GBP aus. Bei 38,71 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 251.450 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 14,40 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2024 Kursverluste bis auf 26,22 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2024 mit 2,40 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,57 GBP.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,39 GBP je Aktie belaufen.

