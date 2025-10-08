DAX24.603 +0,9%Est505.645 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.951 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1633 -0,2%Öl66,24 +0,8%Gold4.045 +1,5%
Blick auf Aktienkurs

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag schwächer

08.10.25 16:10 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag schwächer

Die Aktie von BAT gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 38,36 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
44,35 EUR 0,10 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 38,36 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BAT-Aktie bisher bei 38,32 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,71 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 882.337 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,45 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,40 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.

BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,39 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
