BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittwochvormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BAT. Das Papier von BAT konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 38,73 GBP.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 38,73 GBP zu. Die BAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,82 GBP an. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 38,71 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 25.021 Aktien.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,00 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (26,22 GBP). Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 47,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Schätzungsweise am 11.02.2027 dürfte BAT die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,39 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

