BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittwochvormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BAT. Das Papier von BAT konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 38,73 GBP.
Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 38,73 GBP zu. Die BAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,82 GBP an. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 38,71 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 25.021 Aktien.
Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,00 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (26,22 GBP). Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 47,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,57 GBP.
Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Schätzungsweise am 11.02.2027 dürfte BAT die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,39 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Alle: Alle Empfehlungen