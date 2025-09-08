BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei BAT am Mittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von BAT zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 41,55 GBP.

Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 41,55 GBP. In der Spitze gewann die BAT-Aktie bis auf 41,66 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,41 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 156.593 BAT-Aktien.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 5,89 Prozent zulegen. Am 23.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 26,22 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 36,90 Prozent sinken.

BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,45 GBP belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BAT-Aktie bei 41,79 GBP.

BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 11.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,40 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

