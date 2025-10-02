BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Donnerstagnachmittag mit Einbußen
Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 38,53 GBP ab.
Um 15:53 Uhr fiel die BAT-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 38,53 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BAT-Aktie bisher bei 37,82 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,78 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.602.466 BAT-Aktien.
Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,20 Prozent. Am 23.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 26,22 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 46,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,76 GBP. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,57 GBP je BAT-Aktie aus.
BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.
BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BAT rechnen Experten am 11.02.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,40 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
