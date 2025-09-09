BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag billiger

BAT im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 41,47 GBP abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die BAT-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 41,47 GBP. Das Tagestief markierte die BAT-Aktie bei 41,37 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 41,60 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 471.912 Stück gehandelt.

Bei 44,00 GBP markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,22 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,77 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,40 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,79 GBP aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2027 erwartet.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,40 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

