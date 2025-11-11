DAX24.077 +0,5%Est505.719 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 -3,7%Nas23.342 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1596 +0,3%Öl64,92 +1,3%Gold4.107 -0,2%
BAT im Fokus

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag höher

11.11.25 16:08 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BAT. Zuletzt sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 42,51 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
48,20 EUR 0,45 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 42,51 GBP. In der Spitze legte die BAT-Aktie bis auf 42,86 GBP zu. Mit einem Wert von 42,50 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.422.541 Stück gehandelt.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,00 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 3,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,14 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 36,16 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,44 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,57 GBP je BAT-Aktie an.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. BAT dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,40 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
