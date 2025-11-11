BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag höher

BAT im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BAT. Zuletzt sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 42,51 GBP zu.

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 42,51 GBP. In der Spitze legte die BAT-Aktie bis auf 42,86 GBP zu. Mit einem Wert von 42,50 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.422.541 Stück gehandelt.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,00 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 3,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,14 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 36,16 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,44 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,57 GBP je BAT-Aktie an.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. BAT dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,40 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

