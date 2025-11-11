BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei BAT am Vormittag zu

BAT im Blick

Die Aktie von BAT gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 42,59 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 42,59 GBP zu. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,60 GBP zu. Bei 42,50 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 135.208 BAT-Aktien.

Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). 3,31 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,14 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 56,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,44 GBP belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,57 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BAT.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,40 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

