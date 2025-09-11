BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gibt am Mittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BAT gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BAT befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,1 Prozent auf 41,55 GBP ab.

Das Papier von BAT befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,1 Prozent auf 41,55 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BAT-Aktie bisher bei 41,38 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,83 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 292.222 BAT-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 5,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,22 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 58,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,40 GBP je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,57 GBP.

BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2025 3,40 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

