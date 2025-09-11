BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT büßt am Nachmittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 40,88 GBP.

Die BAT-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 40,88 GBP abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BAT-Aktie bisher bei 40,72 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,07 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 497.700 BAT-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,00 GBP. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. 7,63 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,22 GBP am 23.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 35,86 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,45 GBP. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,57 GBP je BAT-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2025 3,40 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

