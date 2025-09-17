BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT schiebt sich am Vormittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von BAT zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 41,15 GBP zu.

Um 09:07 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 41,15 GBP. Bei 41,30 GBP erreichte die BAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 41,18 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 30.385 BAT-Aktien.

Bei 44,00 GBP markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2024 auf bis zu 26,22 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,76 GBP ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,57 GBP an.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 11.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BAT.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2028 auf 4,05 GBP je Aktie.

