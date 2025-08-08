DAX24.175 -0,4%ESt505.405 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1644 +0,2%Öl67,75 -1,4%Gold3.371 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Wolfspeed, Mercedes-Benz, Nissan, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, im Fokus
Top News
Heute LIVE zu Gast bei YouTube: Finanzexpertin Edda Vogt von der Deutschen Börse gibt Dir Profitipps Heute LIVE zu Gast bei YouTube: Finanzexpertin Edda Vogt von der Deutschen Börse gibt Dir Profitipps
Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Fokus auf Aktienkurs

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag mit roten Vorzeichen

26.08.25 12:05 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von BAT gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 42,51 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
49,15 EUR -0,45 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 42,51 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,92 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,08 GBP. Zuletzt wurden via London 1.014.702 BAT-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,00 GBP. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 3,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,44 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,40 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BAT-Aktie bei 40,07 GBP.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 11.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,42 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

BAT-Aktie unverändert: Umsatzprognose erhöht

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
15.07.2025BAT OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.03.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
16.10.2018BAT UnderperformRBC Capital Markets
15.10.2018BAT UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen