BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BAT gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 42,51 GBP.

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 42,51 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,92 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,08 GBP. Zuletzt wurden via London 1.014.702 BAT-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,00 GBP. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 3,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,44 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,40 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BAT-Aktie bei 40,07 GBP.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 11.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,42 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

BAT-Aktie unverändert: Umsatzprognose erhöht