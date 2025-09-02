Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 27,72 EUR.
Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 27,72 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 28,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.569.442 Bayer-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 50,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,112 EUR belaufen. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 26,88 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,03 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.
Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,58 EUR je Aktie.
