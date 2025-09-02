DAX23.777 +0,8%ESt505.349 +0,5%Top 10 Crypto15,50 -1,6%Dow45.406 +0,3%Nas21.546 +0,2%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1636 -0,2%Öl67,00 -0,6%Gold3.547 -0,4%
Kursverlauf

Bayer Aktie News: Bayer legt am Nachmittag zu

04.09.25 16:10 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer legt am Nachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 28,50 EUR.

Bayer
28,46 EUR 0,59 EUR 2,12%
Um 15:52 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 28,50 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,97 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,11 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.341.471 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 31,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 35,52 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,112 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,88 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

