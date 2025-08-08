DAX24.099 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,73 +2,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,69 +0,6%Gold3.363 -1,0%
Kurs der Bayer

Bayer Aktie News: Bayer macht am Mittag Boden gut

11.08.25 12:05 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 25,93 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 26,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 485.431 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,112 EUR je Bayer-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,86 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 06.08.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Mit einem Umsatz von 10,74 Mrd. EUR, gegenüber 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,63 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,46 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

