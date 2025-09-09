DAX23.702 +0,3%ESt505.386 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,82 -1,2%Gold3.617 -0,7%
Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Aufschlag

11.09.25 12:05 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 28,53 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
28,70 EUR 0,71 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,8 Prozent auf 28,53 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 28,63 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,13 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 939.507 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Mit einem Kursverlust von 35,57 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 26,88 EUR angegeben.

Bayer veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,03 EUR je Aktie generiert. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,58 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie profitiert nicht von Kooperation mit Top-Investoren: Biotech-Initiativen in Asien forciert

Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im August 2025

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 3 Jahren verloren

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
mehr Analysen