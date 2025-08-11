Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 25,58 EUR.
Die Bayer-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 25,58 EUR. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,51 EUR ab. Bei 25,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 392.039 Bayer-Aktien umgesetzt.
Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,31 Prozent hinzugewinnen. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 39,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,86 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
