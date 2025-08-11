DAX24.093 +0,1%ESt505.345 +0,2%Top 10 Crypto16,47 +0,4%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.563 +0,3%Euro1,1619 ±0,0%Öl66,85 +0,2%Gold3.355 +0,3%
Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Vormittag zu

12.08.25 09:23 Uhr
Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 25,77 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 25,77 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 25,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77.744 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 20,43 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 28,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,112 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 26,86 EUR angegeben.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,14 Mrd. EUR gelegen.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Bayer NeutralUBS AG
06.08.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Bayer NeutralUBS AG
06.08.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
04.08.2025Bayer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

