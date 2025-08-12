DAX24.350 +0,7%ESt505.425 +0,7%Top 10 Crypto16,65 -2,1%Dow44.785 -0,3%Nas21.705 ±-0,0%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1658 -0,4%Öl66,53 +1,2%Gold3.345 -0,3%
Bayer im Fokus

Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bayer

14.08.25 16:09 Uhr
Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bayer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 26,62 EUR ab.

Die Bayer-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 26,62 EUR abwärts. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,61 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,89 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 750.737 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,14 EUR an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,03 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,14 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 11.11.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,45 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

