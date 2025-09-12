DAX23.835 +0,6%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,15 -1,5%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.777 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,26 +0,6%Gold3.645 +0,1%
Bayer im Blick

Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

15.09.25 09:29 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 27,99 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,97 EUR -0,17 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 27,99 EUR. Bei 27,97 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 28,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 63.527 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 31,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 9,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 34,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,112 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,88 EUR an.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 10,74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

