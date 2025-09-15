Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 27,10 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 27,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 27,09 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 631.293 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 14,50 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 32,18 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,88 EUR.

Am 06.08.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Aktie aus.

