Aktienentwicklung

Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittag gestärkt

30.09.25 12:06 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 27,76 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,67 EUR 0,16 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,76 EUR zu. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 492.942 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,80 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 33,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,112 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,88 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Bayer gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 10,74 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 11,14 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

