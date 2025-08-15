DAX24.274 -0,4%ESt505.414 -0,6%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.671 -1,7%Euro1,1683 -0,3%Öl66,10 -0,1%Gold3.348 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag stärker

18.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Bayer zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 27,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,18 EUR 0,23 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 27,15 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 27,23 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,16 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 373.537 Aktien.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 12,50 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,38 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 32,31 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,14 EUR an.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

