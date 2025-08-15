DAX24.284 -0,3%ESt505.423 -0,5%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.924 -0,1%Nas21.618 ±-0,0%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1672 -0,4%Öl65,61 -0,8%Gold3.338 +0,1%
Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

18.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,2 Prozent auf 28,18 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,87 EUR 0,92 EUR 3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 28,18 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 28,23 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.911.827 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 9,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 53,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,112 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,88 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,14 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,74 Mrd. EUR.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 5 Jahren gekostet

Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Bayer-Aktie

Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs - Bayer-Aktie stabil

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
16:01Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16:01Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

