Bayer Aktie News: Bayer fällt am Vormittag

So bewegt sich Bayer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 27,27 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 27,27 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,25 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 45.021 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,79 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,38 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 32,61 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,88 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 06.08.2025 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,14 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,58 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

Bayer-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Bayer-Aktie

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 5 Jahren bedeutet