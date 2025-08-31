Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Montagnachmittag freundlich
Die Aktie von Bechtle zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 39,02 EUR.
Die Bechtle-Aktie konnte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 39,02 EUR. Bei 39,08 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 38,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.311 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 35,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,700 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,83 EUR an.
Bechtle ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Bechtle-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
