Heute im Fokus
DAX höher -- Wall Street bleibt geschlossen -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- Gold, Silber, Tesla, VW, Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
DHL-Aktie in Grün: DHL-Tochter Supply Chain besetzt Schlüsselpositionen neu DHL-Aktie in Grün: DHL-Tochter Supply Chain besetzt Schlüsselpositionen neu
HSBC-Aktie höher: Ex-Barclays-CFO Kheraj im Rennen um HSBC-Chairman-Posten HSBC-Aktie höher: Ex-Barclays-CFO Kheraj im Rennen um HSBC-Chairman-Posten
Kurs der Bechtle

Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

01.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Bechtle zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 39,02 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
38,68 EUR -0,34 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bechtle-Aktie konnte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 39,02 EUR. Bei 39,08 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 38,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.311 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 35,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,700 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,83 EUR an.

Bechtle ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bechtle AG

Nachrichten zu Bechtle AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Bechtle KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Bechtle KaufenDZ BANK
08.08.2025Bechtle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
31.03.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

