Bechtle Aktie News: Bechtle fällt am Dienstagvormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 39,34 EUR abwärts.
Die Bechtle-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 39,34 EUR. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,22 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.531 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2025 auf bis zu 42,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.
Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,700 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 08.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,48 EUR im Vorjahresvergleich. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
