So entwickelt sich Bechtle

Bechtle Aktie News: Anleger greifen bei Bechtle am Donnerstagmittag zu

04.09.25 12:05 Uhr
Bechtle Aktie News: Anleger greifen bei Bechtle am Donnerstagmittag zu

Die Aktie von Bechtle zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 37,12 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
37,08 EUR -0,34 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:42 Uhr konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 37,12 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,14 EUR an. Bei 36,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.593 Bechtle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 22,58 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Am 08.08.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,49 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Bechtle KaufenDZ BANK
