Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 34,90 EUR.

Die Bechtle-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 34,90 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,64 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 43.080 Bechtle-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 19,43 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Abschläge von 17,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 09.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,46 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,50 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,86 EUR im Jahr 2025 aus.

