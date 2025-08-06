Bechtle Aktie News: Bechtle springt am Donnerstagnachmittag hoch

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,2 Prozent auf 36,92 EUR.

Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,2 Prozent auf 36,92 EUR. Bei 37,00 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 80.693 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 41,68 EUR erreichte der Titel am 14.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 12,89 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,16 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,700 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 09.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,86 EUR je Aktie.

