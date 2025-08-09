Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Kurseinbußen

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 40,84 EUR.

Das Papier von Bechtle befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 40,84 EUR ab. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,58 EUR nach. Mit einem Wert von 40,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.682 Bechtle-Aktien.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 42,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,63 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,700 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,83 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Bechtle ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent auf 1,49 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

