So bewegt sich Bechtle

Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagvormittag nahezu unbewegt

11.09.25 09:25 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagvormittag nahezu unbewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Bechtle-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 36,58 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
36,54 EUR -0,16 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Bechtle-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 36,58 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,60 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,46 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 36,48 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 3.230 Aktien.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,09 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 21,43 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,700 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 45,83 EUR angegeben.

Bechtle ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,49 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,84 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Bechtle AG

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
31.03.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen