Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag schwächer

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bechtle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,7 Prozent auf 39,04 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 39,04 EUR. Bei 38,64 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 40,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 194.574 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 7,84 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 35,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,700 EUR je Bechtle-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 08.08.2025. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,49 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bechtle einen Umsatz von 1,47 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,86 EUR je Aktie belaufen.

