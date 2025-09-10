Bechtle Aktie News: Bechtle steigt am Freitagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bechtle zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 36,84 EUR zu.

Um 15:50 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 36,84 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 37,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 43.023 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 14,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (28,74 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,700 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Am 08.08.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,84 Prozent gesteigert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

