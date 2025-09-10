DAX23.649 -0,2%ESt505.369 -0,3%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1723 -0,1%Öl66,39 +0,1%Gold3.646 +0,3%
Kursentwicklung im Fokus

Bechtle Aktie News: Bechtle reagiert am Vormittag positiv

12.09.25 09:28 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle reagiert am Vormittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 36,78 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
36,32 EUR -0,46 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 09:05 Uhr 1,2 Prozent. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.915 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2024 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent auf 1,49 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,84 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen