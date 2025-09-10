Bechtle Aktie News: Bechtle reagiert am Vormittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 36,78 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 09:05 Uhr 1,2 Prozent. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.915 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2024 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent auf 1,49 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,84 EUR im Jahr 2025 aus.

