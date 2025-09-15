DAX23.642 -0,5%ESt505.429 -0,2%Top 10 Crypto16,21 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1797 +0,3%Öl67,14 -0,5%Gold3.696 +0,5%
Bechtle im Blick

Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagvormittag mit Aufschlag

16.09.25 09:26 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Bechtle zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 37,16 EUR.

Die Bechtle-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 37,16 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,16 EUR zu. Bei 37,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.666 Bechtle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 11,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,66 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,700 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,84 Prozent gesteigert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,84 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
31.03.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

