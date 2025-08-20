DAX24.198 -0,3%ESt505.443 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.279 -0,8%Euro1,1647 ±-0,0%Öl67,20 +0,2%Gold3.334 -0,4%
Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

21.08.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 40,50 EUR.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 40,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 40,60 EUR. Bei 40,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 36.396 Aktien.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 42,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 3,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 29,04 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,700 EUR je Bechtle-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Bechtle veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,49 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,84 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr verloren

Bechtle: Erste Lebenszeichen

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Bechtle KaufenDZ BANK
08.08.2025Bechtle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Bechtle KaufenDZ BANK
08.08.2025Bechtle BuyUBS AG
08.08.2025Bechtle BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
31.03.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

