Kurs der Bechtle

Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag auf rotem Terrain

22.08.25 09:25 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 40,84 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
41,08 EUR 0,20 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bechtle-Aktie musste um 09:01 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 40,84 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 40,84 EUR. Bei 40,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 295 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,09 Prozent. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,63 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,700 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.

Bechtle veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,47 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,49 Mrd. EUR ausgewiesen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

