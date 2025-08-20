DAX24.129 -0,1%ESt505.394 +0,2%Top 10 Crypto15,97 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin96.012 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,08 -0,3%Gold3.375 -0,5%
Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag verlustreich

27.08.25 12:06 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 39,42 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 39,42 EUR. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 38,90 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,86 EUR. Bisher wurden heute 33.586 Bechtle-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,10 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. 6,80 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Mit Abgaben von 27,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2024 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,83 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Am 08.08.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,49 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,84 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

Redaktion finanzen.net

