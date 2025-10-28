Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bechtle zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 36,98 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 09:06 Uhr 2,1 Prozent. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,14 EUR zu. Bei 36,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 7.675 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,85 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,28 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,697 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.

Am 08.08.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,49 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 5 Jahren gekostet

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bechtle-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Bechtle vor einem Jahr inzwischen rentiert?