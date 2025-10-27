Bechtle Aktie News: Anleger greifen bei Bechtle am Montagmittag zu

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bechtle. Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Bechtle-Aktie konnte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 36,90 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,96 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 25.813 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 22,11 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,697 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Am 08.08.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Bechtle-Aktie.

