Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 89,58 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 89,58 EUR ab. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,36 EUR ab. Bei 90,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 90.454 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,70 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,72 Prozent hinzugewinnen. Bei 89,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 0,25 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 123,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Am 04.03.2027 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,45 EUR je Aktie belaufen.

