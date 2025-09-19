Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagvormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 90,08 EUR.
Um 09:06 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 90,08 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 90,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,00 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 10.380 Aktien.
Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR an. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 52,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 19.09.2025 Kursverluste bis auf 89,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,42 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 123,89 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Am 04.03.2027 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.
