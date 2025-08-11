DAX 24.212 +0,8%ESt50 5.378 +0,8%Top 10 Crypto 16,78 +1,2%Dow 44.459 +1,1%Nas 21.682 +1,4%Bitcoin 102.347 -0,6%Euro 1,1729 +0,5%Öl 65,85 -0,4%Gold 3.365 +0,6%
Beiersdorf Aktie

Beiersdorf Aktien-Sparplan
99,46 EUR +0,68 EUR +0,69 %
STU
Marktkap. 21,57 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

09:16 Uhr
Beiersdorf Outperform
Beiersdorf AG
99,46 EUR 0,68 EUR 0,69%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Im chinesischen Online-Kosmetikmarkt sei der Bruttowarenwert im Juli zwar um gut 5 Prozent gesunken, doch hätten sich die von ihm gecoverten Kosmetikanbieter besser geschlagen als der Gesamtmarkt, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei es auch bemerkenswert, dass kleine lokale Anbieter in China sich in den vergangenen Monaten stark entwickelt hätten./mis/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
98,94 €		 Abst. Kursziel*:
30,38%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
99,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,70%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
127,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

09:16 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
11.08.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
11.08.25 Beiersdorf Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.25 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.25 Beiersdorf Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

