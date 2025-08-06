Beiersdorf Aktie
Marktkap. 23,28 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf nach Zahlen und der diesjährigen Kursschwäche von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 98 Euro belassen. In Relation zur Branche habe die Bewertung des Konsumgüterkonzerns ein Zehnjahrestief erreicht, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management steht nun unter deutlich höherem Leistungsdruck, doch Markenprodukte seien vor allem im Premium-Bereich wieder gesuchter. Das Abwärtsrisiko sei mittlerweile begrenzt./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Beiersdorf Hold
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
98,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
99,38 €
|Abst. Kursziel*:
-1,39%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
99,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,88%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
134,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|09:06
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:31
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|09:06
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:31
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|09:06
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:31
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.06.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|18.06.25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.06.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets