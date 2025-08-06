DAX 24.373 +1,9%ESt50 5.351 +1,7%Top 10 Crypto 15,61 +1,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.437 -0,2%Euro 1,1677 +0,2%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.378 +0,3%
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Beiersdorf Aktie

Beiersdorf Aktien-Sparplan
99,88 EUR +2,44 EUR +2,50 %
STU
Marktkap. 23,28 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
WKN 520000

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
Symbol BDRFF

Deutsche Bank AG

11:36 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
99,88 EUR 2,44 EUR 2,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf nach Zahlen und der diesjährigen Kursschwäche von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 98 Euro belassen. In Relation zur Branche habe die Bewertung des Konsumgüterkonzerns ein Zehnjahrestief erreicht, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management steht nun unter deutlich höherem Leistungsdruck, doch Markenprodukte seien vor allem im Premium-Bereich wieder gesuchter. Das Abwärtsrisiko sei mittlerweile begrenzt./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
98,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
99,38 €		 Abst. Kursziel*:
-1,39%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
99,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,88%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
134,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

09:06 Beiersdorf Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:31 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Beiersdorf Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.25 Beiersdorf Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Beiersdorf Sell UBS AG
mehr Analysen

